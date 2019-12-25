В этом году мест будет на 0,5% больше, чем годом ранее.

Российские железные дороги готовы к лету. В этом году для перевозки пассажиров дальнего следования предоставят 62 млн мест. Речь идет, в том числе, о сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Эту новость обсудили на рабочей встрече председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления "РЖД" Олег Белозеров.

В ходе общения затронули тему перевозки юных пассажиров. По словам Олега Белозерова, этот сезон принесет сфере прирост показателей почти на 2%. В детские лагеря и к местам отдыха РЖД планирует перевезти 580 тыс. человек. Также кроме постоянных поездов добавили на 30% больше пар сезонных поездов.

В 2025 году Правительством был внесён законопроект, а затем и принят Закон о железнодорожном туризме. Буквально за год были выпущены документы, и прирост по туризму составил более 18% – свыше 1,3 миллиона человек смогли воспользоваться именно туристическими поездками. Олег Белозеров, председатель правления "РЖД"

Олег Белозеров анонсировал запуск сервиса продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через "Макс". С сентября услугой смогут воспользоваться более 20 млн льготников. Кроме того, он отметил, что на майских праздниках запускали 10,5 тыс. дополнительных рейсов, в том числе, для ветеранов.

Перевозка ветеранов и жителей блокадного Ленинграда: с 30 апреля по 11 мая за счёт "РЖД", бесплатно – это здорово! Перевезли всего лишь 80 ветеранов (с ними были сопровождающие) и 488 жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, очень мало осталось ветеранов, тех людей, которые ковали Победу. Конечно, возраст уже. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Также затронули итоги работы за прошлый год. Зафиксирован абсолютный рекорд: 1,311 миллиарда пассажиров. Кроме того, наблюдается прирост по перевозкам, например, в адрес Китая доставили 186,8 млн тонн грузов.

Ранее сообщалось, что родители могут узнать информацию о лагерях по телефону горячей линии.

Фото: Правительство РФ

