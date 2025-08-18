  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Москвой и Петербургом запускают первомайские "Сапсаны"
Сегодня, 16:26
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Между Москвой и Петербургом РЖД запускает первомайские "Сапсаны". Купить билет в экономический класс поездов отправлением 1 мая можно будет по сниженной фиксированной стоимости от 2,5 тыс. рублей. Цена зависит только от категории места. 

Акция распространяется на составы №№775, 777, 779, 781, 785 из города на Неве и №№776, 778, 780, 782, 784 из столицы. Билеты уже в продаже. 

Ранее мы рассказывали о том, что у маленького петербуржца сбылась мечта прокатиться на синем "Балтийце" в метрополитене. Пятилетний Артемий стал героем трогательной истории, которую обсуждали в интернете. Поклонник железной дороги и подземных поездов целый час прождал на перроне новый состав. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ржд, сапсаны
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии