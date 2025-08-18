Между Москвой и Петербургом запускают первомайские "Сапсаны"

Между Москвой и Петербургом РЖД запускает первомайские "Сапсаны". Купить билет в экономический класс поездов отправлением 1 мая можно будет по сниженной фиксированной стоимости от 2,5 тыс. рублей. Цена зависит только от категории места.

Акция распространяется на составы №№775, 777, 779, 781, 785 из города на Неве и №№776, 778, 780, 782, 784 из столицы. Билеты уже в продаже.

