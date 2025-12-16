Поезд "Красная стрела" отправился в юбилейный рейс из Петербурга в Москву

Праздничную атмосферу дополнила насыщенная культурная программа.

В честь 95-летия своего первого рейса легендарный фирменный поезд "Красная стрела" отправился из Петербурга в Москву. Как сообщает пресс-служба РЖД, торжественная церемония была приурочена к этой знаменательной дате.

Символично, что именно этот состав стал пионером в области комфорта: по словам генерального директора "Федеральной пассажирской компании" Дмитрия Пегова, первые вагоны класса СВ, класса люкс появились в поезде "Красная стрела".

Перед отправлением поезда состоялась трогательная церемония передачи "Книги благодарностей" сотрудникам поездной бригады. В этом альбоме собраны отзывы пассажиров самого первого рейса знаменитого состава.

Праздничную атмосферу дополнила насыщенная культурная программа. Перед гостями выступили Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, а также юные таланты – детская студия Музыкально-драматического театра "Синяя птица" и хореографический коллектив "ПроДвижение".

Ранее мы сообщили о том, что поезд для ВСМ Москва — Петербург адаптируют к экстремальным температурам.

Фото: Пресс-служба РЖД