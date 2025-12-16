Поезд для ВСМ Москва — Петербург адаптируют к экстремальным температурам

Состав сможет бесперебойно работать в широком диапазоне температур — от −40 до +40 градусов.

По информации инфоцентра высокоскоростной магистрали (ВСМ), новый поезд, предназначенный для маршрута Москва — Санкт-Петербург, будет специально адаптирован к суровым климатическим условиям. Состав сможет бесперебойно работать в широком диапазоне температур – от −40 до +40 градусов. При этом, как уточняет ТАСС, сама инфраструктура магистрали рассчитана на эксплуатацию даже при −50 градусах.

Протяжённость будущей ВСМ составит около 700 километров, она пройдёт по территории шести субъектов РФ, где проживают порядка 30 миллионов человек. Согласно прогнозам, к 2030 году ежегодный пассажиропоток между двумя столицами вырастет до 23 миллионов человек.

Ранее также сообщалось, что управление движением поездов на новой магистрали останется за машинистами, а не будет полностью автоматизировано.

Ранее мы сообщили о том, что свыше тысячи студентов примут участие в строительстве ВСМ Москва-Петербург.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД