Свыше тысячи студентов примут участие в строительстве ВСМ Москва-Петербург

В 2026 году в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом примут участие более тысячи студентов из Российских студенческих отрядов (РСО). Об этом сообщил заместитель председателя наблюдательного совета движения Алексей Потейко в интервью ТАСС.

По его словам, проект ВСМ станет для РСО основной транспортной стройкой, и для работы на ней будут направлены лучшие бригады, ранее трудившиеся на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). При этом на самом БАМе студенты продолжат работать только в сфере перевозок, так как основные строительные работы для них там уже завершены. Потейко уточнил, что в 2025 году на объекте ВСМ было задействовано около 50 человек, поскольку строительство только начиналось.

Напомним, что проект первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Петербург реализуется по поручению президента Владимира Путина. Дорога протяжённостью около 700 км пройдёт через шесть регионов. Её запуск запланирован на 2028 год, а к 2030 году по ней планируется перевозить до 23 миллионов пассажиров ежегодно.

Российские студенческие отряды — это крупнейшее молодёжное трудовое движение страны. В 2025 году в его составе насчитывалось более 400 тысяч студентов и школьников. Перед началом летних работ участники могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям.

