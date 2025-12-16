Петербуржца задержали за финансирование ВСУ

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность мужчины, который оказывал содействие спецслужбам Украины. Подозреваемый осуществил денежный перевод международной благотворительной организации в целях финансовой поддержки ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант задержан и заключен под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что в регионах СЗФО за 3 года выросло число преступлений террористической направленности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, необходимы корректировки мер антитеррористической защищенности.

Видео: пресс-служба ФСБ