В регионах СЗФО за 3 года выросло число преступлений террористической направленности

Необходимы корректировки мер антитеррористической защищенности.

За 3 года количество преступлений террористической направленности на территории Северо-Западного федерального округа увеличилось в три раза, рассказал директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, необходимы корректировки мер антитеррористической защищенности, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 9 июня.

Не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь – молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершения терактов и диверсий. Александр Бортников, директор ФСБ России

Антитеррористические комиссии должны задействовать самый широкий спектр возможностей для повышения качества воспитательной работы в школах и вузах, чтобы сформировать у молодежи неприятие террористической, неонацистской и экстремистской пропаганды, добавили эксперты.

Ранее на Piter.TV: мужчина, который готовил теракт в Петербурге, заключен под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти