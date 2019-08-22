Мечтал о Европе: что известно о студенте, который пронес бомбу в метро Петербурга

Молодой человек ни в чем не нуждался и усел побывать во многих странах.

Студент ИТМО, задержанный за подготовку теракта в метро Петербурга, после совершения преступления хотел переехать в Европу. Украинские кураторы обещали ему в этом помочь после совершения теракта, сообщил "КП-Петербург" со ссылкой на данные ФСБ.

По данным издания, 21-летний юноша жил в обеспеченной семье и не испытывал острой нужды в деньгах. Его мать является известным в городе врачом-остеопатом. Молодой человек успел побывать в Малайзии, Турции, Австрии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Таиланде, Корее и Испании. Он учился в гимназии № 610, увлекался нумизматикой, программированием и астрономией. Затем поступил в ИТМО на факультет информационных технологий и программирования.

По версии следствия, студент в мессенджере связался с представителем украинских спецслужб и согласился выполнять задания. В начале июля он фотографировал машины на парковке здания АО "НПО "Импульс", снимки планировалось использовать для ударов дронами. Затем житель Петербурга собрал самодельную бомбу, замаскированную под GPS-трекер. Парень успел пройти с ней через турникет в метро на станции "Горьковская". но был задержан сотрудниками ФСБ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее обнародовали кадры задержания 21-летнего молодого человека, который планировал теракт в метро Петербурга.

Фото: Скриншот/Центр общественных связей ФСБ России