Появились кадры задержания украинского агента с бомбой в Петербурге

Молодой человек действовал по заданию украинского куратора.

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал кадры задержания на входе в метро Петербурга 21-летнего молодого человека, которого завербовали спецслужбы Украины. Он собирал данные об оборонно-промышленном комплексе в Ленобласти.

Также петербуржец должен был заложить взрывное устройство под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК. На допросе задержанный заявил, что совершил противоправные действия по своей инициативе. Таким образом парень рассчитывал на денежное вознаграждение, которое ему переводили на криптокошелек.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали молодого человека с бомбой в виде GPS-трекера, которое обнаружили при досмотре на станции метрополитена "Горьковская".

Видео: Центр общественных связей ФСБ России