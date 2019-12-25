Россиянина осудили на 13 лет за попытку продать Украине авиаподшипники

Мужчину задержали до того, как он успел реализовать свой план.

Суд вынес решение приговорить 59-летнего россиянина к 13 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти для боевых вертолетов Ми и самолетов Су и МиГ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Также обвиняемый выплатит штраф в размере миллиона рублей. В ФСБ уточнили, что ВСУ из-за нехватки ремонтных мощностей пытается всеми способами получить российские авиационные комплектующие.

Следствие установило, что мужчина напрямую причастен к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК. Осужденный приобрел авиационные подшипники детали, чтобы вывезти из России для последующей передачи предприятию "Мотор Сич", которое занимается обслуживанием авиационной техники ВСУ.

Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали о задержании украинского агента, готовившего теракты в Южно-Сахалинске.

Фото: Magnific