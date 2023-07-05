ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в Южно-Сахалинске

При обыске у мужчины нашли компоненты для изготовления самодельных бомб.

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего теракты в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, задержанный собирался устроить теракты на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. При обыске у мужчины нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, а также гаджеты с перепиской с координатором из украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена".

Ранее ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени.

Видео: ФСБ России