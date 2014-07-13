ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени

Ему грозит пожизненное заключение.

Сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб в Тюмени. Об этом сообщили в Центр общественных связей силового ведомства.

Задержанный обвиняется по статье "государственная измена". Ему грозит пожизненное заключение. В опубликованном релизе сообщается, что мужчина "склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ". Он также обещал связать российских военных с украинской разведкой.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж.

Видео: ФСБ России