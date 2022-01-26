Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Сотрудники ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный является гражданином Украины. Сообщается, что с октября 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российских войск. Злоумышленник работал по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы по статье "шпионаж".

Ранее Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь.

Видео: ФСБ России