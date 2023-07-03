Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Утром 3 июля в пресс-службе ведомства сообщили о задержании мужчины, который планировал совершить подрыв автомобиля главы региона. Аксенов отметил, что спецслужбы работают четко и эффективно. Он также выразил уверенность, что заказчики преступления будут найдены в ближайшее время.
А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Ранее мы сообщали, что ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова.
Видео: Telegram / Аксенов Z 82
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