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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь

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Он также выразил уверенность, что заказчики преступления будут найдены в ближайшее время.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Утром 3 июля в пресс-службе ведомства сообщили о задержании мужчины, который планировал совершить подрыв автомобиля главы региона. Аксенов отметил, что спецслужбы работают четко и эффективно. Он также выразил уверенность, что заказчики преступления будут найдены в ближайшее время.

А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее мы сообщали, что ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова.

Видео: Telegram / Аксенов Z 82

Теги: крым, покушение, сергей аксенов, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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