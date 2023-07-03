  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:11
163
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

0 0

Задержанный мужчина был завербован сотрудниками СБУ.

Сотрудники ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

Задержанный мужчина был завербован сотрудниками СБУ. Он проходил на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности. Злоумышленник планировал взорвать машину главы Крыма. Его задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию.

Видео: ФСБ России

Теги: крым, покушение, сергей аксенов, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии