ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Задержанный мужчина был завербован сотрудниками СБУ.

Сотрудники ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

Задержанный мужчина был завербован сотрудниками СБУ. Он проходил на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности. Злоумышленник планировал взорвать машину главы Крыма. Его задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию.

Видео: ФСБ России