ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию

Силовики выявили преступную группу из пяти человек.

Сотрудники ФСБ России задержали пятерых человек, пытавшихся приобрести при координации украинского гражданина один килограмм радиоактивного вещества за 3,5 миллионов долларов. Об этом инциденте рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что злоумышленники планировали вывезти цезий за пределы страны, а затем - применить в зоне проведения специальной военной операции. При помощи данного вещества противник намеревался обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.

ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из РФ задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины. ЦОС ФСБ РФ

Во время разработки операции, опервтивники смогли узнать сведения о том, что преступная группа по заданию иностранного заказчика предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137". Деятельность велась в ущерб российским национальным интересам в ходе СВО, а также в рамках проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 220 УК РФ, статье 30 и статье 226.1 УК РФ. Речь идет о нелегальном обращении с радиоактивными веществами, подготовке к контрабанде радиоактивных веществ. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. Они помещены под стражу.

ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе.

Фото и видео: ЦОС ФСБ