Полиция задержала членов ОПГ.

В Забайкальском крае пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы правоохранительных органов. В полиции отметили, что подпольные заведения находились в арендованных помещениях в многоквартирных домах в Чите, а также в населенных пунктах Агинское и Могойтуе. Организаторами криминальной деятельности стали двое жителей краевого центра 1964 и 1970 годов рождения.

Согласно предварительной информации от следствия злоумышленники маскировали незаконные казино под пункты приёма ставок букмекерских контор. Клиенты клубов не делали ставок, а играли в азартные игры с помощью компьютерной техники, подключенной к Интернету. Местным посетителям выдавали специальные карточки, баланс которых они пополняли, после чего обналичивали выигранные денежные средства. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 171.2 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа