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В Ленобласти мужчина убил кирпичом приятеля
Сегодня, 11:53
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В Ленобласти мужчина убил кирпичом приятеля

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Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В поселке Войсковицы полицейские задержали пустившего в ход кирпич в драке с приятелем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 26 апреля поступило сообщение о драке в поселке Войсковицы, в доме 77 по улице Манина. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил в доме труп 58-летнего местного жителя.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний хозяин квартиры. Он подозревается в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта нанёс своему оппоненту несколько ударов кирпичом по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее были раскрыты подробности убийства 80-летней пенсионерки на бульваре Новаторов в январе.

Фото: unsplash

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия,

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