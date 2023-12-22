Раскрыты подробности убийства 80-летней пенсионерки на бульваре Новаторов в январе

Подозреваемого в убийстве, 63-летнего ранее судимого Николая Федорова, задержали по "горячим" следам в соседнем доме.

На бульваре Новаторов в Кировском районе Петербурга ночью 8 января 2024 года жители дома обнаружили тело на первом этаже подъезда. Тогда полицейские установили, что была убита 80-летняя пожилая женщина. Стали известны подробности преступления, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Подозреваемого в убийстве, 63-летнего ранее судимого Николая Федорова, задержали по "горячим" следам в соседнем доме. Правоохранители выяснили, что впервые за решеткой он оказался в 1978 году, через 2 года вышел и снова угодил в тюрьму. После пребывания в месте лишения свободы 4 года рецидивиста отпустили домой, однако он вновь на 5 лет отправился в исправительную колонию. В 1991 году – новый срок, в тот раз – на 15 лет.

Однако через год – в 2013 году – Николая Федорова снова посадили по статье об убийстве. В этом году мужчина жестоко убил пенсионерку, которая пригласила его в гости, поскольку сосед казался положительным.

Он тоже пенсионер. Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Работал кольщиком, набивал татуировки. То есть, человек с биографией. Никита Хозяинов, и .о. руководителя следственного отдела СК РФ по Кировскому району Петербурга

В квартире у петербурженки вместе с гостем они выпивали алкоголь. Спустя время, наливая чай, женщина пролила на мужчину кипяток, после чего он рассвирепел и начал ее избивать.

Части лица тоже были сильно обезображены кипятком, но уже в ходе судебно-медицинской экспертизы нам удалось установить, что на лице имеются телесные повреждения в виде колотых ран от вилки. Не менее восьми ударов согласно экспертизе было причинено вилкой. Екатерина Серажим, следователь-криминалист следственного отдела СК РФ по Кировскому району Петербурга

На выходе из квартиры рецидивист встретил двух свидетелей-соседей, они вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили его в соседнем подъезде дома. Николая Федорова ожидает седьмой суд.

Ранее мы рассказывали о том, что суд арестовал петербурженку, которая хранила тело сожителя на балконе.

Фото: Piter.TV