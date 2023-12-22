Труп 80-летней женщины с гематомами нашли в доме на Новаторов

В подъезде соседнего дома задержан ранее неоднократно судимый 63-летний местный житель.

В ночь на понедельник, 8 января, в полицию поступило сообщение от жителей дома на бульваре Новаторов о том, что на первом этаже находился человек в крови. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате выезда оперативников по указанному адресу был обнаружен труп 80-летней женщины с гематомами на лице.

Спустя два часа "по горячим следам" в подъезде соседнего дома задержан ранее неоднократно судимый 63-летний местный житель, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Причины смерти пенсионерки устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что участник драки на Белы Куна напоролся на нож и попал в шоковую реанимацию.

Фото: Piter.TV