Участник драки на Белы Куна напоролся на нож и попал в шоковую реанимацию

На месте происшествия по подозрению в совершенном преступлении задержаны: 29-летняя женщина, 29-летний и 31-летний мужчины. Указанные граждане доставлены в отдел полиции, в отношении них составлен протокол.

В понедельник, 1 января, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Белы Куна случилась драка. Как стало известно Piter.TV, один из участников потасовки напоролся на нож, который лежал на столе.

Прибывшим на место нарядом обнаружен 29-летний мужчина с ножевым ранением живота, который бригадой скорой помощи был забран в НИИ Скорой помощи. На месте происшествия по подозрению в совершенном преступлении задержаны: 29-летняя женщина, 29-летний и 31-летний мужчины. Указанные граждане доставлены в отдел полиции, в отношении них составлен протокол.

Пострадавший был госпитализирован с проникающим ножевым ранением брюшной стенки с повреждением внутренних органов, в состоянии средней тяжести. Он помещён в шоковую реанимацию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка ударила бывшего супруга ножом в область паха.

Фото: Piter.TV