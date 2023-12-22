Петербурженка ударила бывшего супруга ножом в область паха

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в понедельник, 1 января, в экстренные службы поступило сообщение от 35-летней петербурженки о том, что в одном из домов по Шлиссельбургскому проспекту её бывший супруг получил ножевое ранение в пах. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место нарядом по указанному адресу обнаружен 52-летний мужчина с предположительно ножевым ранением в область паха, который был передан бригаде скорой помощи. По подозрению в совершении данного преступления была задержана сама заявительница: по её словам, они с бывшим супругом распивали спиртное, в результате чего бывший муж предложил петербурженке интимную близость. Женщина ответила отказом, а после того, как собутыльник стал приставать, нанесла ему удар ножом в область паха.

Пострадавший госпитализирован с колото-резанной раной промежности справа, острой кровопотерей, токсической энцефалопатией, алкогольной интоксикацией средней степени, в геморрагическом шоке первой степени, в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что восьмиклассник ранил ножом отца в Московском районе.

Фото: Piter.TV