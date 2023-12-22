Восьмиклассник ранил ножом отца в Московском районе

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подросток задержан.

Утром в понедельник, 1 января, в полицию Московского района поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома №8 к1 по 5-му Предпортовому проезду. Об этом стало пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими на место оперативниками обнаружен 45-летний мужчина с ножевым ранением живота. Пострадавший госпитализирован с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости, ранением тонкой кишки и её брыжейки, в тяжёлом состоянии. Его поместили в реанимацию.

На месте происшествия задержан 16-летний подозреваемый: он оказался сыном пострадавшего. Установлено, что в 3:45 восьмиклассник в ходе ссоры с родителем, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил его ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подросток задержан.

Ранее мы сообщили о том, что драка со смертельным исходом произошла на Пограничника Гарькавого.

Фото: Piter.TV