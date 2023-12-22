Драка со смертельным исходом произошла на Пограничника Гарькавого

На месте происшествия задержана и доставлена в отдел полиции группа граждан в возрасте 17 до 25 лет.

Утром в понедельник, 1 января, в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что у парадной дома №40 к6 по улице Пограничника Гарькавого неизвестные избивают местного жителя. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен избитый 58-летний местный житель в крови и его 27-летний сын. Пострадавшим была вызвана бригада медиков. Молодой человек госпитализирован в удовлетворительном состоянии, его отец скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия задержана и доставлена в отдел полиции группа граждан в возрасте 17 до 25 лет. С ними проводятся процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток напал на прохожего с деревянным бруском в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV