Подросток напал на прохожего с деревянным бруском в центре Петербурга

Пострадавшим оказался 32-летний петербуржец, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Утром в понедельник, 1 января, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что у дома №166 по набережной реки Фонтанки лежит избитый мужчина и истекает кровью. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшим оказался 32-летний петербуржец, который был госпитализирован с сочетанной травмой груди, живота, правосторонним пневмотораксом? в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что 1 января около 07:30 на набережной Фонтанки его деревянным бруском избил неизвестный.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления сотрудниками полиции задержан 16-летний житель Мурманской области. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах неизвестный изнасиловал пожилую женщину и избил ее сына.

Фото: Piter.TV