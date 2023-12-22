Подросток напал на прохожего с деревянным бруском в центре Петербурга

Утром в понедельник, 1 января, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что у дома №166 по набережной реки Фонтанки лежит избитый мужчина и истекает кровью. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшим оказался 32-летний петербуржец, который был госпитализирован с сочетанной травмой груди, живота, правосторонним пневмотораксом? в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что 1 января около 07:30 на набережной Фонтанки его деревянным бруском избил неизвестный.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления сотрудниками полиции задержан 16-летний житель Мурманской области. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах неизвестный изнасиловал пожилую женщину и избил ее сына.
Фото: Piter.TV
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