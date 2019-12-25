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Оперативники раскрыли убийство иностранца, совершенное 23 года назад на побережье Финского залива
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Оперативники раскрыли убийство иностранца, совершенное 23 года назад на побережье Финского залива

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Спустя время полиция установила причастных к расправе: ими оказались четверо мужчин.

Оперативники раскрыли дерзкое убийство, совершенное 23 года назад. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, тело 27-летнего мигранта обнаружили осенью 2003 года на побережье Финского залива напротив Морской набережной. 

Экспертиза показала, что мигрант скончался от открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту прокуратура Василеостровского района возбудила уголовное дело, однако выйти на след нападавших по горячим следам тогда не удалось. 

Спустя время полиция установила причастных к расправе: ими оказались четверо мужчин. Лидера криминальной структуры изобличили в 2006 году, но при задержании он был ликвидирован за активное сопротивление. В квартире на Юнтоловском проспекте 22 октября поймали другого 45-летнего фигуранта. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Третий участник нападения, которому сейчас 41 год, отбывает пожизненное лишение свободы в Хабаровском крае. А 42-летний подельник объявлен в федеральный розыск. 

Следственными органами указанное противоправное деяние переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: убийца сожительницы в Металлострое постоянно угрожал ей расправой. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: криминал, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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