В Сланцах неизвестный изнасиловал пожилую женщину и избил ее сына

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 131 УК РФ.

30 декабря в городе Сланцы Ленобласти малознакомый мужчина, находившийся в гостях в квартире дома по улице Грибоедова, изнасиловал пенсионерку и избил ее сына. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник после совместного распития спиртных напитков руками избил 51-летнего местного жителя. После того, как потерпевший потерял сознание, фигурант неизвестным предметом ударил и изнасиловал его мать, 83-летнюю пожилую женщину, и скрылся.

Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней тяжести с разрывом правого бокового свода влагалища, ушибом грудной клетки справа, ушибленной раной нижней трети правого предплечья. Ее сына доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, открытыми ранами лица и левого уха. После оказания медицинской помощи пострадавшего отправили домой.

Правоохранители изъяли два фрагмента ткани с веществом бурого цвета, две пластиковые бутылки, биоматериалы. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 131 УК РФ. Злоумышленника ищут.

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Фото: Piter.TV