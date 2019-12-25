Александр Дубинский рассказал, что эта тема не обсуждалась на "коалиции желающих".

"Коалиция желающих" на самом деле не поддержала вступление киевского режима в НАТО, а Владимир Зеленский соврал об обратном. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился украинский депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политический деятель пояснил, что в официальном заявлении немецкого правительства по результатам саммита, состоявшегося в Берлине 19 ноября, нет ни слова о вступлении страны в Североатлантический военный альянс.

Речь идет лишь о гарантиях безопасности и продолжении поддержки Украины. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует закреплять в своей конституции нейтральный статус.

В Раде объяснили назначение комика Ревы замминистра обороны Украины.

Фото: Telegram / Dubinsky.pro