В Петербурге двое мужчин отобрали у знакомого сандалии

Оперативники задержали подозреваемых.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ещё 8 июня у д. 72 корп. 2 по Бухарестской ул., двое грабителей напали на мужчину.

Известно, что они были случайными знакомыми потерпевшего. Преступники представились ему "Андреем" и "Юрием", затем после непродолжительного разговора, применив физическую силу, ограбили. Они отобрали у мужчины мобильный телефон, сандалии и пакет с продуктами. После чего с места происшествия скрылись.

Оперативникам удалось задержать у д. 72 корп. 2 по Бухарестской ул., подозреваемых. Ими оказались двое безработных мужчин 1979 и 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что росгвардейцы задержали двое рецидивистов после ограбления 17-летнего петербуржца.

Фото: Pixabay