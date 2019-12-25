В городе почтили память автора более 70 сборников стихов.

В Петербурге 20 ноября отметили 110-летие со дня рождения Михаила Дудина — поэта, писателя, журналиста и сценариста. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Государственной премии СССР и написал более 70 сборников стихов, а также тексты песен.

В годы Великой Отечественной войны Дудин оставался в блокадном Ленинграде и работал в редакциях фронтовых газет. После войны он активно участвовал в создании мемориального комплекса "Зеленый пояс славы". Вместе со скульптором Михаилом Аникушиным поэт выступил инициатором установки монумента Героическим защитникам Ленинграда и создания Мемориального зала к 30-летию Победы.

Утром 20 ноября в сквере на Большой Посадской улице прошла церемония возложения цветов к памятнику Дудину. В мероприятии участвовали писатели, журналисты, поклонники его творчества, представители общественных организаций и глава администрации Петроградского района. Народный артист России Сергей Новожилов прочитал стихи поэта.

В полдень на киностудии "Ленфильм" собрались друзья, родственники и коллеги литератора. Дудин много лет сотрудничал с киностудией, а его стихи вошли в фильмы "Максим Перепелица", "Укротительница тигров", "Ключ без права передачи" и другие картины.

Большую часть жизни Михаил Дудин провел в Петербурге. Однако родился он в деревне Клевнево Ивановской области и завещал похоронить себя на малой родине, рядом с матерью.

К юбилею поэта журналисты Ивановской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив подготовили документально-публицистический фильм о его жизни и творчестве. Картина доступна для просмотра в социальных сетях.

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