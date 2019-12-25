Подросток с мачете порезал лицо россиянке в Бразилии

Подозреваемый задержан, пострадавшая госпитализирована.

На территории Рио-де-Жанейро 14-летний подросток с мачете напал на россиянку и заставил отдать все ценные вещи. Соответствующей информацией поделились журналисты Telegram-канала SHOT. Авторы сообщения уточнили, что пострадавшей стала 57-летняя жительница города Ростова-на-Дону, которая прибыли в латиноамериканскую страну на отдых. Женщина прогуливалась по центру недалеко от акведука Кариока, но в какой-то момент в ней подбежал юноша. Молодой человек избил нашу соотечественницу, отобрал у нее денежные средства, телефон, сумочку и золотую цепочку. Затем злоумышленник ударил жертву разбоя лезвием мачете по лицу, после чего сбежал.

В посте говорится о том, что свидетелем ограбления стал мотоциклист. Именно он вызвал скорую и полицию. Подростка быстро поймали. В настоящее время россиянка госпитализирована. Пациента доставлена в муниципальную больницу Соуза-Агиар для дальнейшего лечения.

Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии.

Фото: Telegram / SHOT