Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Финальный тур намечен на 25 октября.

Первый тур выборов президента завершился в Бразилии, по его итогам ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов, необходимых для победы.

По официальным данным от Высшего избирательного суда (выполняет в латиноамериканской стране функции ЦИК) по результатам обработки 99,70 процентов электронных протоколов, победу в первом раунде одержал сенатор Флавиу Болсонару. Политическому деятелю удалось получить поддержку 47,09 процентов избирателей. Голоса за него отдали свыше 56 миллионов человек. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва заручился поддержкой свыше 53,6 миллионов граждан и финишировал в гонке с результатом 45,09 процентов голосов. Чистый отрыв представителя консервативной оппозиции от действующего лидера страны составляет два процентных пункта. Этот итог эквивалентен преимуществу почти в 2,39 миллиона бюллетеней. Дополнительным ударом по позициям правящей коалиции стала утрата кандидатом Лулой да Силвой победы в стратегически важном штате Минас-Жерайс. Традиционно лидерство там гарантировало дальнейший триумф на национальном уровне.

Известно, что явка на всеобщих выборах превысила 78,93 процента. Таким образом в местных выборах участвовали свыше 124,9 млн граждан из почти 158,7 млн зарегистрированных избирателей. Уровень неявки составил около 21,1 процент (более 33,3 миллионов граждан). Общее количество действительных голосов составило 118,8 миллионов (95,23 процента). А доля пустых бланков зафиксирована на отметке 1,84 процента (2,29 миллионов).

Решающий раунд президентских выборов в Бразилии назначен на 25 октября. Финалисты пройдут через серию очных дебатов.

Смольный заявил, что выборы в Петербурге прошли честно, открыто и прозрачно.

Фото: YouTube / Lula