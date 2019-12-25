Петербургские дилеры готовятся представить новый кроссовер Lada Azimut.

Около 150 товарных кроссоверов Lada Azimut планируют поставить в Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале.

Автомобили для тест-драйвов и продажи уже отправили в город. Официальная презентация новой модели запланирована на 1 декабря. Она пройдет сразу в нескольких дилерских центрах LADA в Петербурге.

В этот же день стартуют продажи кроссовера. Некоторые автосалоны уже принимают предварительные заказы на автомобиль. По информации эксперта, дилеры располагают сведениями о стоимости новинки.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific