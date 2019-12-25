Дональд Туск не видит необходимости размещать военнослужащих после завершения боевых действий на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти в Варшаве не намерены отправлять собственные войска на украинскую территорию после прекращения боевых действий по плану "коалиции желающих". Соответствующее заявление глава национального правительства в европейской стране сделал в эфире радиостанции RMF24. Таким образом иностранный чиновник оценил проводимые в Польше военные учения НАТО под названием "Коалиция 26.2".

Польша не участвует в этой коалиции таким образом. С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будет. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что маневры под названием "Коалиция 26.2" проходят в Польше с 9 по 22 ноября. В мероприятиях задействованы 2,8 тысяч военнослужащих из 11 стран военного блока. Маневры проводятся под эгидой Многонациональных сил для Украины (Multinational Force Ukraine, MNF-U). Они сформированы под командованием Соединенного Королевства и Франции в рамках "коалиции желающих".

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Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny