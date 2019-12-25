Политики из Варшавы уверены, что глава правительства просто устраивает "медийные трюки".

Польская оппозиция высмеяла сведения о якобы подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также на главу правоохранительных органов страны и министра-координатора спецслужб. Соответствующие сведения огласил местный новостной портал Onet.

Дональд Туск и его подчиненные превращают польское государство в цирк. Эти медийные трюки, эта пиар-ерунда не могут скрыть некомпетентность этих людей. Уходите в отставку", Моника Павловска от движения "Развитие плюс"

Депутат от партии "Право и справедливость" Анджей Сливки объяснил, что Дональд Туск цинично выставляет себя жертвой, но не приводит своим словам никаких доказательств. По мнению законодателя, власти из правительства пойдут на многое и даже сеют панику в народе. Чиновники якобы будут публиковать в СМИ все больше и больше подобных сообщений до того момента, пока в 2027 году не объявят о невозможности проведения парламентских выборов в европейской стране "по соображениям безопасности". Такого мнения придерживается коллега Анджея Сливки по партии Станислав Карчевский.

Экс-премьер Польши Миллер предрек Украине тяжелую зиму.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Monika Pawłowska