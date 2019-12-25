Американец отреагировал на недовольство польского премьер-министра.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что ничего не может поделать с недовольством польского премьер-министра Дональда Туска, вызванным тем, что глава Белого дома назвал российского коллегу Владимира Путина своим другом. такой комментарий общественности через социальные сети дала западная журналистка с телеканала Fox News Айша Хасни. Она рассказала о реакции политического деятеля из вашингтонской администрации по результатам своего телефонного разговора с Трампом. СМИ задали вопрос президенту о том, как он может ответить на позицию главы правительства Польши по высказыванию о "друге".

Ну, я ничего не могу с этим поделать. Дональд Трамп, глава США

Трамп считает возможными инспекции, если РФ, КНР и США сократят ядерные арсеналы.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Aishah Hasnie