Глава США объяснил, каких итогов можно будет ждать от трехстороннего формата.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает возможным проведение инспекций на местах в случае достижения Россией, Китаем и вашингтонской администрацией договоренностей о сокращении ядерных вооружений. Соответствующий комментарий политический лидер из Белого дома сделал местный журналистам, выступая в эфире телеканала Fox News, находясь в рабочей поездке в КНР. СМИ задали главе США вопрос о том, готов ли он предложить режим инспекций во всех трех странах при условии, если Москва, Пекин и Вашингтон согласятся на сокращение ядерного оружия.

Думаю, это нормально. Дональд Трамп, глава США

Трамп признал доходы США от продажи вооружений, которые Европа поставляет Украине.

Фото: YouTube / Fox News