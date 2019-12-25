Глава США рассказал о пользе, которую Вашингтон получает от сотрудничества с коллективным Брюсселем.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп признал, что его страна хорошо зарабатывает на продаже вооружений, которые страны европейского региона поставляют киевскому режиму. Соответствующий комментарий политический лидер из Белого дома сделал местный журналистам, выступая в эфире телеканала Fox News, находясь в рабочей поездке в КНР. Он объяснил западной аудитории, что Пентагон реализовывает военные товары коллективному Брюсселю, а региональное сообщество затем делает с вооружениями все, что захотят. По словам Дональда Трампа, большая часть потом идет на украинскую территорию.

Думаю, можно было бы сказать, что мы продаем за полную стоимость, что мы не делаем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем много денег на этом. Дональд Трамп, глава США

Трамп: РФ может действовать жестче на Украине, но предпочитает не делать этого.

Фото: YouTube / Fox News