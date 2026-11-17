Глава США прокомментировал деятельность ВС РФ в рамках украинского конфликта.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что Москва способна действовать в отношении Украины намного жестче, но российское руководство предпочитает не делать этого. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал местным журналистам, отвечая на вопросы СМИ перед своим рабочим вылетом Филиппины и в Китай. Иностранный политический лидер должен прибыть в указанные страны на мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. Дональд Трамп уверен, что Кремль предпочитает действовать мягче, чем мог бы на самом деле.

Думаю, он мог бы действовать жестче. Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жестче. Дональд Трамп, глава США

Трампу неизвестно, являлась ли шпионкой связанная с Хуангом женщина.

Фото и видео: Белый дом