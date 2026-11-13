Трампу неизвестно, являлась ли шпионкой связанная с Хуангом женщина

Президент США вновь высказал мнение, что "отличным кандидатом на пост главы Nvidia" стал бы экс-гендиректор Apple Тим Кук.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что ему пока что неизвестно, удалось ли доказать причастность к шпионажу женщины, в отношениях с которой состоял бывший генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал местным журналистам. Спортивный комментатор Стивен Эй Смит задал вопрос руководителю вашингтонской администрации о том, стоило ли Хуангу покидать свое рабочее место.

Очень важный вопрос - была ли эта женщина шпионкой? Я не знаю, удалось ли это уже установить. Если женщина была шпионкой, то да. Если женщина не была шпионкой, возможно, могло быть иначе. Дональд Трамп, глава США

Политический деятель выразил уверенность в том, что в конце концов Джейсон Хуанг справится со сложившейся ситуацией. Глава США добавил, что знает бизнесмена довольно хорошо и всегда дмал о нем, как о хорошем человеке. По словам Дональда Трампа, сейчас бизнесмен острее всего переживает за свою семью, хотя ему самому "адски тяжело".

Трамп заявил, что подпишет "огромное" число помилований перед уходом с поста.

Фото и видео: YouTube / Stephen A. Smith