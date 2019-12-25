В Польше не стали приводить подробности нового запрета.

Европейская комиссия (ЕК) внесет предложение о запрете виз для российских спортсменов в проект 22-го антироссийского санкционного пакета. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Иностранный чиновник из Варшавы отмечает, что на данный момент не уполномочен более подробно говорить о деталях нововведения.

Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций. <...> В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменов. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее ЕК пообещала представить проект 22-го пакета санкций в отношении Москвы до конца ноября для того, чтобы попытаться принять его до конца 2026 года. Европейский комиссар Гленн Микаллеф, курирующий в региональном сообществе спортивную, культурную и молодежную политику, через социальные сети писал о том, что ЕК лишит с 2027 года финансирования по программе Erasmus+ спортивные мероприятия с участием представителей России под государственным флагом.

Журналист рассказал об истерике Туска после слов Медведева о Польше.

Фото: Phxere.com