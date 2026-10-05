Политик не понимает, в чем заключается план Владимира Зеленского.

Украину ожидает тяжелая зима из-за состояния энергетической инфраструктуры страны. Соответствующее заявление сделал экс-премьер республики Лешек Миллер, правивший страной в период с 2001 по 2004 года, в эфире местного телеканала Polsat News. Иностранный политический деятель из Варшавы задался вопросом о том, о чем же думает в такое непростое время лидер киевского режима Владимир Зеленский.

О чем он думает? Зима придет, а у них не будет ни электричества, ни отопления. Лешек Миллер, экс-премьер Польши

Таким образом экс-премьер Польши прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что власти с Банковой улицы надеются завершить вооруженный конфликт с Россией до наступления зимы. Лешек Миллер считает, что попытки Вооруженных сил Украины активизировать атаки на объекты противника могут "уничтожить Украину" в виду того, что за ними последует усиление ответных ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

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Фото и видео: YouTube / polsatnews.pl