Украину ожидает тяжелая зима из-за состояния энергетической инфраструктуры страны. Соответствующее заявление сделал экс-премьер республики Лешек Миллер, правивший страной в период с 2001 по 2004 года, в эфире местного телеканала Polsat News. Иностранный политический деятель из Варшавы задался вопросом о том, о чем же думает в такое непростое время лидер киевского режима Владимир Зеленский.
О чем он думает? Зима придет, а у них не будет ни электричества, ни отопления.
Лешек Миллер, экс-премьер Польши
Таким образом экс-премьер Польши прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что власти с Банковой улицы надеются завершить вооруженный конфликт с Россией до наступления зимы. Лешек Миллер считает, что попытки Вооруженных сил Украины активизировать атаки на объекты противника могут "уничтожить Украину" в виду того, что за ними последует усиление ответных ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре.
Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша должна ввести визовый режим с Украиной.
Фото и видео: YouTube / polsatnews.pl
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