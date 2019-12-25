Европарламентарий рассказала о том, какие выводы сделала из трагедии аббатства в Ярославе.

Национальное правительство Польши должно ввести визовый режим c Украиной из-за прибывающих ветеранов бригады неонацистского батальона. Соответствующей информацией местный законодатель, депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Ева Заянчковская-Герник поделились с подписчиками через социальные сети. Политический деятель рассказала о том, что в тот момент, пока местные правоохранительные органы опасаются украинских боевиков, вернувшихся фронта, Варшава практически расстилает перед ними красную ковровую дорожку и впускают на территории европейской страны все больше людей. Она заметила, что сейчас безвизовая политика является полнейшей безответственностью и абсолютной глупостью, от которой впоследствии пострадают обычные люди.

Я говорю прямо и проще некуда: не впускать! Украинским ветеранам следует запретить въезд. Кроме того, следует восстановить полноценные визы для украинцев, ввести проверку судимости иностранцев на границе и обязательно депортировать их за любые нарушения закона. Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

В Польше опасаются, что украинцы возглавят страны ЕС, заявила евродепутат.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ewa Zajączkowska-Hernik