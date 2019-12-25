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Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша должна ввести визовый режим с Украиной
Сегодня, 11:43
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Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша должна ввести визовый режим с Украиной

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Европарламентарий рассказала о том, какие выводы сделала из трагедии аббатства в Ярославе.

Национальное правительство Польши должно ввести визовый режим c Украиной из-за прибывающих ветеранов бригады неонацистского батальона. Соответствующей информацией местный законодатель, депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Ева Заянчковская-Герник поделились с подписчиками через социальные сети. Политический деятель рассказала о том, что в тот момент, пока местные  правоохранительные органы опасаются украинских боевиков, вернувшихся фронта, Варшава практически расстилает перед ними красную ковровую дорожку и впускают на территории европейской страны все больше людей. Она заметила, что сейчас безвизовая политика является  полнейшей безответственностью и абсолютной глупостью, от которой впоследствии пострадают обычные люди.

Я говорю прямо и проще некуда: не впускать! Украинским ветеранам следует запретить въезд. Кроме того, следует восстановить полноценные визы для украинцев, ввести проверку судимости иностранцев на границе и обязательно депортировать их за любые нарушения закона. 

Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

В Польше опасаются, что украинцы возглавят страны ЕС, заявила евродепутат.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) /  Ewa Zajączkowska-Hernik

Теги: ева зайончковская-герник
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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