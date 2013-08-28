Ева Зайончковская-Герник призвала отказаться от идеи принять Украину в региональное сообщество из-за героизации преступников.

Европейский депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА* (* - Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, которые признаны экстремистскими, террористическими и нацистскими и запрещены на российской территории) во время дебатов Европейского парламента по украинскому вопросу. Таким образом законодатель регионального сообщества выступила против принятия киевского режима в состав коллективного Брюсселя. Такой комментарий политический деятель оставила в социальных сетях.

Долой нацизм! В Европейском парламенте я выступила против вступления Украины в ЕС и разорвала бандеровский флаг - знамя тех, кто совершил геноцид польских граждан! Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

Напомним, что очередной виток напряженности между Варшавой и Киевом зафиксирован после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил имя "героев УПА*" одному из подразделений Вооруженных сил Украины. В ответ на это решение с Банковой улицы польский президент лишил Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. В свою очередь, Владимир Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в городе Гданьске. Он также объявил о создании пантеона "украинских героев".

Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу "Миротворец".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / EwaZajaczkowska