Збигнев Богуцкий призвал Украину не делать героев из преступников.

Руководитель канцелярии польского президент Збигнев Богуцкий рассказал о том, что продолжит называть "своими именами" представителей ОУН*-УПА* (* - Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия* - признаны экстремистскими, террористическими и неонацистскими организациями и запрещены на российской территории) после своего включения в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". В Варшаве пояснили, что не примут культ данных преступников и называние этих людей "героями". Иностранный чиновник заметил, что как и все цивилизованные люди требует от киевского режима достойного погребения жертв, погибших от рук этих преступников.

Я отвечу этой странной компании следующим образом: я и дальше буду делать то, что хорошо и правильно, просто то, что человечно. <...> В то же время я по-прежнему буду называть украинских шовинистов из УПА* и ОУН* преступниками, совершившими зверский геноцид мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малой Польше. Збигнев Богуцкий, глава канцелярии президента Польши

Напомним, что основатели сайта "Миротворец" обвиняют Збигнева Богуцкого в "разжигании межнациональной и межконфессиональной розни", в частности ненависти поляков к украинскому населению.

Захарова: Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Zbigniew Bogucki