В МИД России объяснили, что делает польское руководство, забывая об истории страны.

Польское правительство в настоящее время занимется поставками оружия последователям убийц своих же предков. Соответствующей информацией поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, комментируя рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.

А теперь со всеми подробностями, кому Варшава поставляет оружие - последователям убийц их же предков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что во время Второй мировой войны ОУН* (* - Организация украинских националистов, признана в России экстремистской, террористической и неонацистской, ее деятельность запрещена) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами проводила борьбу против советской власти. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по ликвидации польского населения в Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года. В тот день отряды напали на около сотни местных населенных пунктов. Жертвами трагедии стали около 100 тысяч человек. Данные события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом населения Польши, а в 2025 году 11 июля было объявлено властями из Варшавы государственным памятным днем.

Захарова назвала условия нормализации отношений с ЕС.

Фото: МИД России