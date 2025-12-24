В МИД России призвали коллективный Брюссель отказаться от русофобии и попыток нанести нашей стране стратегическое поражение.

В Москве назвали условия для нормализации отношений с Европейским союзом. В частности, региональное сообщество должно отказаться от своего агрессивного антироссийского политического курса. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 1 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что наша страна учитывает в долгосрочном планировании планы коллективного Запада на русофобию. От этого следует отказаться, если страны-члены ЕС хотят стабилизировать ситуацию.

Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социальной, экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику, коль скоро они проводят недели борьбы с "языком ненависти. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Кишинев сам препятствует выводу российских войск из Приднестровья.

Фото и видео: МИД России