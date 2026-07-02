В Москве уличили Кишинев в буксировки миротворческой деятельности.

Молдавское национальное правительство самостоятельно препятствует выводу Оперативной группы российских войск с территории Приднестровья и перекладывают ответственность "с больной головы на здоровую". Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 1 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны заметила, что среди задач личного состава группировки в постсоветской республике являются миротворчество, охрана складов с боеприпасами, находящихся там с советского периода.

Чтобы создать условия для обсуждения темы вывода Оперативной группы российских войск и российского контингента совместных миротворческих сил, необходимо прежде всего добиться урегулирования приднестровского конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эт деятельность сформулирована в документах от 1992 и 1997 годов, но процесс буксирует из-за действий Кишинева. Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны затрагивать в том числе и статус Оперативной группы российских войск в Приднестровье. По мнению чиновницы из МИД РФ, глава государства может просто говорить по тексту методичек, которые ей прислали страны коллективного Запада. В результате политику приходится "петь с чужого голоса".

Захарова прокомментировала заявления Киева о "40 днях ада".

Фото и видео: МИД России