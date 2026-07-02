В МИД России напомнили о террористических методах Украины.

Анонсированная лидером киевского режима Владимиром Зеленским 40-дневная операция против Москвы подтверждает террористическую сущность действующих украинских властей с Банковой улицы. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 1 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны прокомментировала официальные заявления из соседнего государства о "40 днях ада".

Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что соседняя страна отягощена ксенофобией, неонацизмом и нетерпимостью к русскоговорящим людям. Сейчас Украина использует все возможные террористические практики и даже новые гибридные формулы терроризма, включая воздушные удары по мирному населению и информационный терроризм.

Захарова: в ICAO ограничились проштамповкой результатов расследования дела о MH17.

Фото и видео: МИД России