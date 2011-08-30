В МИД России рассказали об обращении в Международный суд ООН.

Совет Международной организации гражданской авиации вместо проведения тщательного и независимого расследования ограничился ангажированной проштамповкой результатов расследования о крушении самолета Boeing рейса MH17. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 1 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны заметила, что 29 июня РФ подала в Международный суд ООН меморандум с неопровержимыми доказательствами несостоятельности решения ICAO от 30 июня 2025 года. Речь идет о ситуации, когда структура безосновательно возложила на нашу страну ответственность за крушение малайзийского воздушного судна.

С процедурной точки зрения Совет ICAO, будучи политической структурой, проявил крайнюю предвзятость. Члены совета, не являясь независимыми судьями или арбитрами, а лишь представителями государств - членов ICAO, вынесли решение без изучения дела и надлежащего рассмотрения доказательств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве уверены, что Совет превысил должностные полномочия, когда потребовал от нашей страны проведения переговоров с Австралией и Нидерландами о выплате так называемых репараций за авиакатастрофу. В ICAO решили идти путем политизированных и ангажированных постановлений с заведомо предвзятой позицией по трагедии, сформулированной недружественными для Москвы государствами. Мария Захарова добавила, что Совет также проигнорировал причастность Украины к катастрофе с рейсом MH17. В частности, речь идет об отказе киевского режима закрыть собственное воздушное пространство над зоной конфликта, а также данными о том, что самолет сбит силами ВСУ, а в районе падения борта находился ЗРК "Бук". Также маркировка упавшей ракеты указывала на украинское происхождение.

Захарова: Нидерланды не предоставили фактов по обвинениям РФ о хакерах.

Фото и видео: МИД России